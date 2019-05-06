Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторождения

«Нефтегазхолдинг» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем нового формально крупнейшего нефтяного месторождения: Роснедра согласились поставить на баланс извлекаемые запасы Пайяхской группы месторождений в размере 1,2 млрд т нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Это, отмечает издание, означает, что Пайяхинская группа может стать одним из крупнейших российских нефтяных месторождений, которое более чем вдвое превосходит Ванкорское месторождение и сопоставимое по масштабам с Федоровским месторождением в Западной Сибири.

Источник РБК, близкий к «Нефтегазхолдингу», подтвердил, что компания проходит процедуру постановки на учет извлекаемых запасов. Параллельно с этим, уточнил собеседник, идет их международный аудит. Представитель «Нефтегазхолдинга» Рустам Кажаров от комментариев РБК отказался.

«Коммерсантъ» указывает, что до подачи заявки в прошлом году «Нефтегазхолдинг» оценивал извлекаемые запасы Пайяхи в 600 млн т. Теперь же, по данным источников, по четырем участкам группы месторождений будет поставлено на баланс 1,12 млрд т запасов нефти по категории С2, то есть это предварительно оцененные на основе геолого-геофизической информации запасы, но не подтвержденные испытаниями скважин. Еще 82 млн т нефти будет поставлено по категории С1 (их нефтегазоносность установлена на основании благоприятных показателей геологоразведки).

Вместе с этим источник газеты в одной из нефтяных компаний подчеркивает, что промышленные запасы месторождения после испытания скважин де-факто могут оказаться на 50–80% ниже объявленной оценки по категории С2.