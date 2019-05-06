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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Компания Худайнатова поставила на баланс запасы крупнейшего месторождения

«Нефтегазхолдинг» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова может стать владельцем нового формально крупнейшего нефтяного месторождения: Роснедра согласились поставить на баланс извлекаемые запасы Пайяхской группы месторождений в размере 1,2 млрд т нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Это, отмечает издание, означает, что Пайяхинская группа может стать одним из крупнейших российских нефтяных месторождений, которое более чем вдвое превосходит Ванкорское месторождение и сопоставимое по масштабам с Федоровским месторождением в Западной Сибири.

Источник РБК, близкий к «Нефтегазхолдингу», подтвердил, что компания проходит процедуру постановки на учет извлекаемых запасов. Параллельно с этим, уточнил собеседник, идет их международный аудит. Представитель «Нефтегазхолдинга» Рустам Кажаров от комментариев РБК отказался.

«Коммерсантъ» указывает, что до подачи заявки в прошлом году «Нефтегазхолдинг» оценивал извлекаемые запасы Пайяхи в 600 млн т. Теперь же, по данным источников, по четырем участкам группы месторождений будет поставлено на баланс 1,12 млрд т запасов нефти по категории С2, то есть это предварительно оцененные на основе геолого-геофизической информации запасы, но не подтвержденные испытаниями скважин. Еще 82 млн т нефти будет поставлено по категории С1 (их нефтегазоносность установлена на основании благоприятных показателей геологоразведки).

Вместе с этим источник газеты в одной из нефтяных компаний подчеркивает, что промышленные запасы месторождения после испытания скважин де-факто могут оказаться на 50–80% ниже объявленной оценки по категории С2.

Бизнес
Худайнатов попросил освободить свой крупнейший проект от основных налогов

Ранее Худайнатов рассказывал, что запасы Пайяхи, согласно ожиданиям от проводимой геологоразведки в течение ближайших четырех-пяти лет, могут превысить 1 млрд т нефти.

Теги: Нефтегазхолдинг, Эдуард Худайнатов, нефтяное месторождение, Таймыр
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