Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс». Об этом он сообщил в интервью порталу Politeka, опубликованном на канале в YouTube.

«Стратегия должна быть. Стратегия обезлюдеть Донбасс. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», — сказал он.

При этом он заявил, что в этой стратегии нет «ничего геноцидного», и Россия пытается сделать то же самое. Он добавил, что также необходимо решить, на что может пойти Киев в вопросе амнистии для тех, кто не участвовал в боевых действиях.

По мнению Семенченко, нужно также показать украинцам, которые покинули Крым и Донбасс, что они нужны Украине. Он отметил, что после этого можно вводить санкции. Депутат также предложил лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, кто на пятый год войны получил российский паспорт.