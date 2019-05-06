Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата. Об этом заявил глава комитета Отари Аршба, передает ТАСС.

«Инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина комиссией будет рассмотрен, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения», — сказал он.

По его словам, сейчас этот инцидент изучают правоохранительные органы, так как «это их полномочия». Аршба подчеркнул, что ответственность, которую может понести депутат по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем решение, которое вынесет комиссия.

Глава комитета отметил, что действия Ионина могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного кодекса.