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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата. Об этом заявил глава комитета Отари Аршба, передает ТАСС.

«Инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина комиссией будет рассмотрен, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения», — сказал он.

По его словам, сейчас этот инцидент изучают правоохранительные органы, так как «это их полномочия». Аршба подчеркнул, что ответственность, которую может понести депутат по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем решение, которое вынесет комиссия.

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Глава комитета отметил, что действия Ионина могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного кодекса.

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Видео со стрельбой во дворе дома в городе Камышлове появилось в интернете 4 мая. Как сообщали СМИ, в стрелке узнали Дмитрия Ионина. Сам депутат в разговоре с РБК заявил, что этот автомат был предназначен для «Юнармии». «Это охолощенное оружие, оно не совершает выстрелов, оно совершает звуки, имитирующие выстрелы», — пояснил он.

При этом Ионин признал, что с его стороны было «глупо <…> взять его в руки и нажать на курок», а также заявил о готовности понести наказание.

Вечером 5 мая СМИ сообщили, что в отношении Ионина по факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 УК (Хулиганство).

Теги: депутат Госдумы, Комиссия, стрельба
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