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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Москвичам пообещали жару в рабочие дни между майскими праздниками

В Москве в начале грядущей недели ожидается жаркая погода, которая соответствует климатической норме июля. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с 6 по 8 мая днем воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов. В ночные часы температура воздуха будет около плюс 12 градусов.

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«9 числа температура будет около плюс 20 градусов, погода будет довольно облачная, вероятен небольшой дождь. Но данные еще будут уточняться, как всегда происходит перед крупными праздниками», — рассказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК о том, что в Москве с 5 мая начнется потепление, которое продлится и во второй части майских праздников.

Теги: прогноз погоды, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
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