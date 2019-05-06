Москвичам пообещали жару в рабочие дни между майскими праздниками

В Москве в начале грядущей недели ожидается жаркая погода, которая соответствует климатической норме июля. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с 6 по 8 мая днем воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов. В ночные часы температура воздуха будет около плюс 12 градусов.

«9 числа температура будет около плюс 20 градусов, погода будет довольно облачная, вероятен небольшой дождь. Но данные еще будут уточняться, как всегда происходит перед крупными праздниками», — рассказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК о том, что в Москве с 5 мая начнется потепление, которое продлится и во второй части майских праздников.