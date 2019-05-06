Судьба 28 человек после аварии лайнера в Шереметьево осталась неизвестной

Судьба 28 человек после аварии лайнера в Шереметьево осталась неизвестной

После заявления Следственного комитета о 37 выживших, которые находились на борту загоревшегося после жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, судьба 28 человек остается неизвестной.

Как сообщили в СК, на борту лайнера находились 78 человек, в том числе несколько членов экипажа. Из них выжить, по данным следователей, удалось 37, еще 13 погибли. О судьбе еще 28 человек Следственный комитет не сообщает.

Инцидент с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» произошел в Шереметьево 5 мая. Борт вылетел в Мурманск, однако позднее запросил разрешение вернуться в Москву. Во время посадки у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Сотрудники аэропорта начали экстренную эвакуацию пассажиров из самолета, во время которой проводилась проливка загоревшегося воздушного судна. В результате пожара, по последним данным, погибли 13 человек, среди них двое детей.