В мэрии предупредили москвичей об ухудшении погоды вечером 5 мая

Вечером в воскресенье, 5 мая, в Москве ожидаются гроза и усиление ветра, которые могут продлиться до конца дня. В связи с этим гражданам рекомендуется переждать сложные погодные условия в помещении, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении подчеркивается, что в такую погоду нельзя укрываться от «стихии» под слабо укрепленными конструкциями и парковать машину под деревьями. Если переждать грозу в помещении не получается, то в дорогу лучше отправиться общественным транспортом, заключили в мэрии.

В субботу, 4 мая, Гидрометцентр продлил до 5 мая желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Синоптики также отмечали, что в воскресенье в столице начнется потепление до 20-25 градусов тепла днем, которое продлится и на следующей праздничной неделе.