Бирюков назвал сроки отключения отопления и горячей воды в Москве

Отопление в Москве отключат в конце апреля или начале мая. Об этом сообщил вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

«Как только температура воздуха в течение пяти дней установится на отметке плюс восемь, мы приступим к отключению тепловой энергии. Ориентировочно это произойдет в конце апреля — в первых числах мая», — сказал он.

Бирюков добавил, что уже началась подготовка к новому отопительному сезону.

Он также рассказал, что ​горячую воду в столице будут отключать по плану с конца мая по август.