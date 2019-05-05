Россиянин Бетербиев победил американца и защитил титул чемпиона IBF

Российский боксер Артур Бетербиев победил американца Радивое Каладжича и защитил титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе, передает «Чемпионат.com».

Бой состоялся в Стоктоне, штат Калифорния, в ночь на 5 мая. Поединок завершился в пятом раунде победой россиянина техническим нокаутом.

Таким образом Бетербиев второй раз защитил титул, завоеванный им в 2017 году после победы над немцем Энрико Келлингом.

После боя с Каладжичем на счету у россиянина стало 14 побед в 14 поединках на профессиональном ринге. У американского боксера — 24 победы (17 — нокаутом).