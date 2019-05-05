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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой у россиян в Монголии

Граждан России нет в числе пострадавших от бубонной чумы в Монголии, где накануне из-за гибели двух человек от этой болезни обострилась эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

«Согласно полученным данным и в Роспотребнадзоре имеющейся информации, российских граждан пострадавших от чумы на территории Монголии нет», — говорится в сообщении.

4 мая Роспотребнадзор сообщил о двух случаях с летальным исходом в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий после выявления природного очага чумы. В связи с этим на границе были организованы профилактические мероприятия заболеванию, а также усилен контроль в пунктах пропуска через госграницу. С 30 апреля по 6 мая в этом регионе ввели карантин.

Позже пресс-атташе посольства России в Монголии Ксения Панкова сообщала, что территорию страны из-за карантина не могут покинуть 17 россиян. 

Теги: Монголия, Роспотребнадзор, чума, россияне
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