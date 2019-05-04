Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания чумой в Монголии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 -0,36 EUR Бирж. 72,94 -0,18 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,86 63,89 EUR Нал. 73,83 71,77 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1200 +0,0026 BTC/USD Бирж. 6 117,80 +101,70 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 504,95 +0,75% Nasdaq 8 164,00 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания чумой в Монголии Общество, 05:30 Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы на фоне протестов Политика, 05:05 Новый император Японии впервые выступил с речью перед народом Политика, 04:41 В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Общество, 04:16 Сеул сообщил о ракетных запусках в КНДР Политика, 03:53 В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР Общество, 03:43 AP узнало об упущенном шансе США настроить армию Венесуэлы против Мадуро Политика, 03:09 Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями за расширения АЭС «Бушер» Политика, 03:05 В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием Политика, 02:41 В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота Экономика, 02:18 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 02:06 Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Политика, 02:02 Власти Амстердама к 2030 году запретят машины на бензине и дизеле Общество, 01:52 Туск назвал США лучшим союзником Польши Политика, 01:19
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания чумой в Монголии

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях заболеваний чумой в Монголии. Об этом сообщается на сайте федеральной службы со ссылкой на данные монгольского Минздрава.

«В районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что заражение произошло из-за употребления в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка. В регионе объявили карантин.

В службе отметили, что на границе проводят профилактику заболевания, доля привитого населения составляет 90%. Роспотребнадзор также усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.

В марте Роспотребнадзор предупреждал о риске заражения легочной чумой в Уганде и Демократической Республике Конго. Тогда на границе государств выявили два случая подозрения на это заболевание.

Теги: Роспотребнадзор, Монголия, чума
Материалы по теме
Роспотребнадзор предупредил о вспышке чумы на Мадагаскаре
Общество
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter