Семнадцати россиянам запретили выезд из Монголии из-за карантина по чуме

Семнадцать россиян не могут покинуть территорию Монголии из-за карантина по чуме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в стране Ксению Панкову.

С гражданами России «все в порядке», однако они находятся в аймаке Баян-Улгий. На сайте посольства уточняется, что карантин был введен с 30 апреля по 6 мая именно в этом регионе в связи с гибелью двух монголов, которые заразились бубонной чумой. Дипломаты посоветовали воздержаться от поездок в указанный регион.

Ранее о случаях заболевания чумой в Монголии россиян предупреждал Роспотребнадзор. Ведомство поясняло, что Баян-Улгий находится на территории природного очага заболевания.