В секторе Газа четыре палестинца погибли в столкновениях с армией Израиля

Двое солдат получили ранения в результате стрельбы в секторе Газа. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Twitter.
«В ответ наш самолет нанес удар по военному посту ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ добавили, что стони жителей Газы устроили беспорядки на границе. В армии отметили, что израильских военных подстрелил снайпер.
The Times of Israel отмечает, что в результате беспорядков и авиаудара погибли два мирных палестинца и двое боевиков исламистского движения ХАМАС. При этом 40 демонстрантов получили ранения.