Израиль атаковал ракетные установки в секторе Газа

С палестинской территории в направлении Израиля запустили более 50 ракет, десятки из них перехвачены. В ответ израильские ВВС атаковали объекты в секторе Газа

Израильские ВВС атаковали две ракетные установки на севере сектора Газа после масштабной ракетной атаки со стороны палестинской территории, сообщается на сайте ЦАХАЛ.

По данным военных, по Израилю выпустили более 50 ракет, десятки из них смогла перехватить система ПРО «Железный купол». «Самолеты армии Израиля атаковали две ракетные установки в северной части сектора Газа», - добавили в ЦАХАЛ.

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