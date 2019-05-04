ЦИК Казахстана впервые зарегистрировала женщину кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала Данию Еспаеву кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые состоятся 9 июня. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Еспаеву зарегистрировали кандидатом в президенты от демократической партии «Ак Жол». Она представила все необходимые для этого документы (в ее поддержку собрали более 144 тыс. подписей во всех регионах страны, из них достоверными назвали более 139 тыс.).

Как сообщает «РИА Новости», Еспаева стала первой в истории женщиной, которую зарегистрировали в качестве кандидата в президенты Казахстана.

Дания Еспаева родилась 5 марта 1961 года в поселке Яйсан Актюбинской области. Долгое время работала в банковской сфере, общий стаж работы в этой сфере составил 34 года, из которых 17 лет — на руководящей должности. Дважды избиралась депутатом областного маслихата. С марта 2016 года депутат мажилиса, член комитета по финансам и бюджету.