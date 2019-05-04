Дипломаты потребовали у Минска подтвердить данные о задержании россиянина

Российские дипломаты запросили информацию у белорусских властей относительно сообщений Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии о задержании гражданина России. Об этом сообщает российское посольство в Минске в Twitter.

В дипмиссии отметили, что пока официального подтверждения этой информации не поступило. «Обращаем также внимание, что в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства», — говорится в сообщении.

4 мая КГБ Белоруссии заявил о задержали генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и россиянина, который дал ему взятку в размере €15 тыс. При этом в сообщении не уточнялось имя гражданина России. Также ведомство сообщило о задержании бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина, которого обвинили в получении взятки в размере $148 тыс. от представителя российской компании. Название этой компании в КГБ раскрывать также не стали.