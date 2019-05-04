Общество , 09:17
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«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Во втором раунде плей-офф «Каролина» в серии из четырех матчей обыграла «Нью-Йорк Айлендерс». Последняя игра завершилась со счетом 5:2, одну из шайб забросил нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
В предыдущем раунде плей-офф «Каролина» выбила победителя турнира в прошлом сезоне — «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В одной из игр серии Овечкин и Свечников устроили драку, которая закончилась небольшой травмой последнего.