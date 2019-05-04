Сеул созвал срочное заседание с силовиками из-за ракетных запусков КНДР

Администрация президента Южной Кореи созвала срочное заседание с руководителями силовых структур из-за запусков ракет в КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации Ким Мин Джун.

На встрече в том числе присутствовали министр обороны Чон Гён Ду и директор южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хун. Отмечается, что участники заседания «отслеживают текущую ситуацию с тесно обмениваются информацией с американской стороной».

В ночь на 4 мая Сеул сообщил, что Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. По данным военных Южной Кореи, ракеты пролетели от 70 до 200 км. Пхеньян эту информацию пока не комментировал.

Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс заявляла, что в Белом доме следят за ситуацией в КНДР. NBC News и The Wall Street Journal добавляли, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон «полностью проинформировал» Дональда Трампа о запусках.