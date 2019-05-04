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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Белом доме заявили об осведомленности о запусках ракет Северной Кореей

В Белом доме сообщили, что знают о запуске КНДР ракет малой дальности и следят за ситуацией. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, передает NBC News.

«Мы знаем о сегодняшних действиях Северной Кореи. Мы продолжим следить по мере необходимости», — сказала она.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации добавляет, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон «полностью проинформировал» американского лидера Дональда Трампа о запуске ракет. Об этом также сообщает The Wall Street Journal.

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Телеканал NHK отмечает, что военные США и Южной Кореи изучают информацию о действиях КНДР. Отмечается, что Минобороны Японии заявило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности. Пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. По данным военных, ракеты пролетели от 70 до 200 км.

Теги: КНДР, Белый дом, запуск ракеты
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