В Белом доме заявили об осведомленности о запусках ракет Северной Кореей

В Белом доме заявили об осведомленности о запусках ракет Северной Кореей

В Белом доме сообщили, что знают о запуске КНДР ракет малой дальности и следят за ситуацией. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, передает NBC News.

«Мы знаем о сегодняшних действиях Северной Кореи. Мы продолжим следить по мере необходимости», — сказала она.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации добавляет, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон «полностью проинформировал» американского лидера Дональда Трампа о запуске ракет. Об этом также сообщает The Wall Street Journal.

Телеканал NHK отмечает, что военные США и Южной Кореи изучают информацию о действиях КНДР. Отмечается, что Минобороны Японии заявило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны.