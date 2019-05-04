Новый император Японии впервые выступил с речью перед народом

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с обращением к народу. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Я искренне желаю всем вам здоровья и счастья и надеюсь, что наша страна добьется дальнейшего развития, стремясь к миру во всем мире вместе с другими странами», — сказал он, поблагодарив за поздравления с вступлением на престол.

Он произнес речь на веранде императорского дворца в Токио, где также присутствовала его супруга, императрица Масако, и отец Акихито. Телеканал сообщает, что перед зданием собрались около 50 тыс. человек.

В 2016 году 89-летний Акихито заявил о намерении отречься от престола из-за состояния здоровья. Он осуществил его 30 апреля 2019 года, а 1 мая на престол вступил его сын Нарухито. При этом торжественная церемония восшествия на трон состоится в октябре. Акихито стал первым за 200 лет императором Японии, который сложил свои полномочия.