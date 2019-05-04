Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями за расширения АЭС «Бушер»

В американском Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Начиная с 4 мая, помощь в расширении иранской атомной электростанции «Бушер» за пределы существующего реакторного блока может привести к санкциям», — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что под санкции также можно попасть за вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран. Помимо этого в департаменте заявили, что не позволят стране отдавать на хранение тяжелую воду, которую произвели сверх лимитов.

Администрация американского лидера также продлила исключение России и некоторых европейских стран из санкционной программы против Ирана, что позволяет государствам сотрудничать с рядом иранских проектов. В частности, в исследовательском реакторе в Араке, АЭС «Бушер» и заводе по обогащению урана в Фордо.