В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 -0,36 EUR Бирж. 72,94 -0,18 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,86 63,89 EUR Нал. 73,83 71,77 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1200 +0,0026 BTC/USD Бирж. 6 016,60 +273,60 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 504,95 +0,75% Nasdaq 8 164,00 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота Экономика, 02:18 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 02:06 Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Политика, 02:02 Власти Амстердама к 2030 году запретят машины на бензине и дизеле Общество, 01:52 Туск назвал США лучшим союзником Польши Политика, 01:19 В Москве в историческом здании газеты «Известия» произошел пожар Общество, 00:38 США продлили исключение для России и ряда стран в санкциях против Ирана Политика, 00:30 Трамп заявил о желании Китая заключить ядерный договор с США и Россией Политика, 00:23 Супруга шеф-редактора шоу «Голос.Дети» сообщила о его госпитализации Общество, 03 мая, 23:46 Порошенко обсудил с главой МВФ решение суда по приватизации Приватбанка Бизнес, 03 мая, 23:30 Метро Москвы предупредило об изменении режима работы станций из-за парада Общество, 03 мая, 22:59 Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле Политика, 03 мая, 22:44 Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины Политика, 03 мая, 22:36 Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению Общество, 03 мая, 22:18
Экономика ,  
0 
В ЦБ Эстонии сообщили о единственном хранящемся в банке слитке золота

В Банке Эстонии хранится только один золотой слиток весом 11 килограммов. Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков ЦБ страны Фабио Филипоцци, сообщается на сайте Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

«В целях безопасности большую часть золота решили держать в иностранных банках еще во времена Первой Эстонской Республики. Так и повелось», — сказал он.

Филипоцци добавил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг. По его словам, большую часть слитков хранят в Нью-Йорке. Единственный слиток Банка Эстонии стоит около €500 тыс.

Его изготовили 97 лет назад. Отмечается, что слиток скорее является музейным экспонатом, так как его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.

Накануне Всемирный совет по золоту (WGC)  назвал Россию крупнейшим покупателем этого драгоценного металла. Ранее ЦБ оценил запасы золота в стране в $487,8 млрд., что стало рекордом с 2014 года.

В WGC добавили, что в целом за первый квартал 2019 года мировые центробанки купили 145,5 т золота, что на 68% больше показателей прошлого года.

Теги: Эстония, золотой запас
Материалы по теме
Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире
Экономика
Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter