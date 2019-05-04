Власти Амстердама к 2030 году запретят машины на бензине и дизеле

Власти Амстердама к 2030 году запретят машины на бензине и дизеле

Власти Амстердама к 2030 году запретят автомобили и мотоциклы, которые работают на дизельном топливе и бензине. Об этом сообщается на сайте муниципалитета города.

В сообщении отмечается, что загрязненный воздух является четвертым по величине риском для здоровья жителей Амстердама после курения, вредной еды и недостатка физических нагрузок. По данным муниципалитета, амстердамцы живут на 13 месяцев меньше из-за грязного воздуха.

«Мы хотим, чтобы бензиновые и дизельные двигатели были заменены альтернативами без выбросов, такими как электрический транспорт и машины с водородным двигателем», — говорится в сообщении.

Согласно плану администрации города, в 2020 году будет создана экологическая зона в пределах кольцевой дороги А10, в которую не будут пропускать автомобили с дизельными двигателями, произведенные более 15 лет назад.

Впоследствии зоны будут расширять и вводить запрет на въезд неэкологичных мопедов, мотоциклов, микроавтобусов, грузовых автомобилей, такси и общественного транспорта.