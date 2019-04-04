Власти назвали причину неприятного запаха в Волоколамске

Причиной неприятного запаха в Волоколамском районе стало нарушение целостности геомембраны на полигоне «Ядрово», сообщили РБК в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Причиной неприятного запаха стало нарушение целостности геомембраны на полигоне, причиной чего стал сход части грунта в результате образовавшейся наледи, которая сошла в связи с потеплением», — рассказали в министерстве. Там также добавили, что в настоящий момент запахов нет, целостность геомембраны восстановлена, ситуация находится на контроле.

Ранее глава Волоколамского района Михаил Сылка сообщил в Instagram, что в период со 2 по 3 апреля в диспетчерскую службу направили 31 жалобу на наличие неприятного запаха. Он добавил, что одной из причин утечки газа может быть обнаруженный при обследовании полигона прорыв, который был устранен.

В августе 2018 года на полигоне «Ядрово» лопнула полиэтиленовая пленка, которой была накрыта свалка, в результате чего в городе распространился неприятный запах. В министерстве экологии и природопользования Московской области пояснили, что из-за разницы температур полигона и атмосферного воздуха геомембрана вздулась.