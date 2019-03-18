Суд отказался удовлетворять иск о запрете реагентов в Москве

Тверской суд Москвы не стал удовлетворять иск муниципальных депутатов к столичному департаменту ЖКХ о запрете использования на улицах химических реагентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

На заседании представитель ответчика подчеркнул, что власти города используют реагенты, которые прошли экологическую экспертизу и могут применяться на улицах столицы в течение 10 лет.

Речь идет об иске муниципальных депутатов Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Константина Янкаускаса, который был зарегистрирован судом в начале февраля. По их мнению, реагенты отрицательно влияют на здоровье людей, экологию, а также на одежду и обувь. В своем иске депутаты ссылались на соответствующее исследование профессоров МГУ от 2009 года.​