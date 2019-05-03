Метро Москвы предупредило об изменении режима работы станций из-за парада

Некоторые центральные станции московского метро изменят режим работы 4 мая в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщается на странице пресс-службы столичной подземки в «ВКонтакте».

В пресс-службе сообщили, что в субботу только на вход и пересадку будут работать станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции», «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад» и «Боровицкая». Режим работы станций будет изменен с 18:00 до окончания репетиции парада.

В московском метрополитене также сообщали, что эти станции будут работать на вход и пересадку 7 мая с утра и до конца генеральной репетиции и 9 мая с утра до окончания праздничных мероприятий.

При этом 7 и 9 мая будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, а также со станции «Китай-город» в сторону улиц Варварка, Ильинка и Китайгородского проезда. Это связано с построением колонн военной техники и ее проезда по Тверской улице.