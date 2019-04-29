Власти посоветовали москвичам пересесть на метро из-за репетиции парада

В эти же часы будет перекрыто движение и по целому ряду центральных улиц Москвы — части Тверской от Страстного бульвара до улицы Моховая) улицы Охотный ряд и прилегающих к Кремлю районов и набережных.

Вторая волна перекрытий начнется с 22.30, когда техника проследует обратно. Полный список улиц, автомобильное движение по которым перекроют, можно посмотреть на сайте ЦОДД.

Ограничения движения также будут введены 4 мая и 7 мая.