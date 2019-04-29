Власти посоветовали москвичам пересесть на метро из-за репетиции парада

Из-за репетиции парада Победы в Москве 29 апреля частично перекроют движение, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в РБК.
Горожанам рекомендуют предпочесть поездку в метрополитене передвижениям по городу на автомобиле с 17.30 часов и «до окончания мероприятий».
«Во время репетиции парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока», — говорится в сообщении ЦОДД.
Движение будет ограничено на пути следования военной техники.Ограничение коснутся северо-запада Москвы. Это район Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, район станций Краснопресненская и Баррикадная, часть Садового кольца (ул. Садовая-Кудринская — ул. Большая Садовая).