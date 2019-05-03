Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 -0,36 EUR Бирж. 72,86 -0,26 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,86 63,89 EUR Нал. 73,83 71,77 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1198 +0,0024 BTC/USD Бирж. 6 034,20 +291,20 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 503,47 +0,74% Nasdaq 8 150,22 +1,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках Общество, 21:41 В результате ДТП на Кубани погибли пять человек Общество, 21:41 Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа Экономика, 21:24 Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры Политика, 21:17 Тренер сборной России допустил приезд в команду еще одного игрока НХЛ Спорт, 21:13 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 21:10 МИД назвал ошибкой идею о запрете ядерного оружия Политика, 20:42 Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным Политика, 20:33 Посольство ответило на слова главы Минэнерго США о ненадежном газе Экономика, 20:14 Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа Политика, 19:55 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 19:45 Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Нур-Султане Общество, 19:34 Клуб НХЛ «Рейнджерс» подписал контракты с двумя российскими хоккеистами Спорт, 19:34 Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой Общество, 19:14
Экономика ,  
0 
Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа. Об этом в интервью украинскому бюро «Голоса Америки» рассказал глава правления компании Андрей Коболев.

По его словам, стороны подошли к вопросу «очень близко». «Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть», — сказал Коболев и выразил надежду, что «эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа».

1 мая глава «Нафтогаза» находился с визитом в Вашингтоне. Как пишет издание, он «пытался заручиться поддержкой США» в вопросе переговоров с Россией, а также в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».

По словам Коболева, «главный месседж» компании касается ситуации вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. «У нас заканчивается договор, и, как видимо, вы знаете, российская сторона — «Газпром» — на переговорах пока занимает позицию непонятную, — заявил он. — Мы считаем, они тянут время».

Политика
«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны

Накануне Коболев заявил, что у «Нафтогаза» и «Газпрома» отсутствует «поле для маневра» в переговорах о новом контракте на транзит газа. Он считает, что стороны должны договориться о продлении соглашения, поскольку российская компания не может перекрыть поступление газа на Украине, так как «должна деньги «Нафтогазу», а не наоборот».

В конце апреля исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко обвинил Россию в подготовке газовой войны. Он пришел к такому выводу на фоне растущих объемов транзита газа через Украину. По мнению представителя компании, Москва закачивает газ в хранилища в Европе и собирается таким образом покрывать потребности европейских клиентов после прекращения транзита.

Теги: «Нафтогаз», поставки газа
Материалы по теме
«Нафтогаз» увидел отсутствие «поля для маневра» в споре о транзите газа
Бизнес
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый транзитный договор на 10 лет
Бизнес
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter