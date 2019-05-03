Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа. Об этом в интервью украинскому бюро «Голоса Америки» рассказал глава правления компании Андрей Коболев.

По его словам, стороны подошли к вопросу «очень близко». «Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть», — сказал Коболев и выразил надежду, что «эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа».

1 мая глава «Нафтогаза» находился с визитом в Вашингтоне. Как пишет издание, он «пытался заручиться поддержкой США» в вопросе переговоров с Россией, а также в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».

По словам Коболева, «главный месседж» компании касается ситуации вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. «У нас заканчивается договор, и, как видимо, вы знаете, российская сторона — «Газпром» — на переговорах пока занимает позицию непонятную, — заявил он. — Мы считаем, они тянут время».