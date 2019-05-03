Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».

«Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, наладить хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо», — заявил он.

По словам Трампа, стороны обсудили вопросы торговли, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль ядерного вооружения «и даже сфабрикованный российский скандал».

Телефонная беседа двух лидеров состоялась 3 мая и продлилась чуть более часа. В Белом доме сообщили, что одной из тем разговора был доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Венесуэлы и Северной Кореи.