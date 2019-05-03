Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 -0,36 EUR Бирж. 72,86 -0,26 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,86 63,89 EUR Нал. 73,83 71,77 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1198 +0,0024 BTC/USD Бирж. 6 034,20 +291,20 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 502,07 +0,74% Nasdaq 8 149,83 +1,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках Общество, 21:41 В результате ДТП на Кубани погибли пять человек Общество, 21:41 Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа Экономика, 21:24 Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры Политика, 21:17 Тренер сборной России допустил приезд в команду еще одного игрока НХЛ Спорт, 21:13 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 21:10 МИД назвал ошибкой идею о запрете ядерного оружия Политика, 20:42 Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным Политика, 20:33 Посольство ответило на слова главы Минэнерго США о ненадежном газе Экономика, 20:14 Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа Политика, 19:55 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 19:45 Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Нур-Султане Общество, 19:34 Клуб НХЛ «Рейнджерс» подписал контракты с двумя российскими хоккеистами Спорт, 19:34 Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой Общество, 19:14
Политика ,  
0 
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».

«Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, наладить хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо», — заявил он.

По словам Трампа, стороны обсудили вопросы торговли, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль ядерного вооружения «и даже сфабрикованный российский скандал».

Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

Телефонная беседа двух лидеров состоялась 3 мая и продлилась чуть более часа. В Белом доме сообщили, что одной из тем разговора был доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Венесуэлы и Северной Кореи.

Как отметила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Там добавили, что Путин и Трамп также поговорили о ситуации на Украине, где недавно прошли выборы президента, но не упомянули, обсуждался ли в ходе беседы доклад Мюллера. В Кремле заявили, что беседа носила «деловой и конструктивный характер», и положительно оценили ее итоги.

До этого Путин и Трамп общались на форуме G20 в Буэнос-Айресе в конце 2018 года, разговор продлился около 15 минут.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин
Материалы по теме
Белый дом сообщил о часовом разговоре Трампа с Путиным
Политика
Песков прокомментировал отсутствие переводчика Трампа на беседе с Путиным
Политика
FT узнала об отсутствии переводчика Трампа на беседе с Путиным на G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter