Посольство ответило на слова главы Минэнерго США о ненадежном газе

Слова министра энергетики США Рика Перри, который назвал ненадежным газ из России и сравнил его закупки с приобретением дешевых автомобилей — это «еще один пример двойных стандартов» со стороны Вашингтона. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США, опубликованном в Facebook.

Как считают дипломаты, Штаты используют политику «двойных стандартов» для того, чтобы за счет других стран продвигать свои интересы, товары и услуги. «Для вытеснения конкурентов из России, Китая, даже собственных европейских союзников, как мы видим, сойдут любые средства и нерыночные методы», — говорится в сообщении дипмиссии.

По мнению посольства, Вашингтон должен прекратить такую практику, поскольку государства «сами способны принимать необходимые решения» и обеспечить свои хозяйственные потребности «без указки и давления» со стороны США.

Накануне Перри, говоря о поставляемом в Европу газе из России, заявил, что «если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW или Mercedes-Benz». По его словам, «можно покупать дешевле в каких-то местах», но это будет ненадежно. То же самое, отметил министр, касается и российского газа.