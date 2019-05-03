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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Организатор «Евровидения» опроверг данные о необходимости сдать кровь

Информация о том, что все участники музыкального конкурса «Евровидение» должны сдавать анализы на кровь, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union), поступившем в распоряжение РБК. EBU является организатором конкурса.

Отмечается, что в текущем году семейноориентированная социальная сеть MyHeritage, которая выступает партнером «Евровидения», предложила участникам конкурса пройти бесплатный ДНК-тест, чтобы узнать больше информации о своем генеалогическом древе. В частности, участники конкурса могли сдать анализ слюны. 

«Это было предложение на личное усмотрение каждого участника, и вещательный союз может подтвердить, что для участия в конкурсе никакие изменения в правила не вносились», — говорится в сообщении.

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Накануне о необходимости сдачи крови перед «Евровидением» сообщил участник от России Сергей Лазарев. Певец заявлял, что в текущем году спонсором стала «контора, которая определяет, сколько в твоей крови разных национальностей». 

Позже в пресс-службе ВГТРК, который является официальным вещателем «Евровидения» в России, сообщили, что слова Лазарева стоит расценивать как шутку.

В текущем году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.  Сергей Лазарев представит Россию во второй раз. В 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One.

Теги: «Евровидение», Сергей Лазарев, новости РБК
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