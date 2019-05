Организатор «Евровидения» опроверг данные о необходимости сдать кровь

Позже в пресс-службе ВГТРК, который является официальным вещателем «Евровидения» в России, сообщили, что слова Лазарева стоит расценивать как шутку.

В текущем году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев представит Россию во второй раз. В 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One.