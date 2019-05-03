Организатор «Евровидения» опроверг данные о необходимости сдать кровь

Информация о том, что все участники музыкального конкурса «Евровидение» должны сдавать анализы на кровь, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union), поступившем в распоряжение РБК. EBU является организатором конкурса.

Отмечается, что в текущем году семейноориентированная социальная сеть MyHeritage, которая выступает партнером «Евровидения», предложила участникам конкурса пройти бесплатный ДНК-тест, чтобы узнать больше информации о своем генеалогическом древе. В частности, участники конкурса могли сдать анализ слюны.

«Это было предложение на личное усмотрение каждого участника, и вещательный союз может подтвердить, что для участия в конкурсе никакие изменения в правила не вносились», — говорится в сообщении.

Накануне о необходимости сдачи крови перед «Евровидением» сообщил участник от России Сергей Лазарев. Певец заявлял, что в текущем году спонсором стала «контора, которая определяет, сколько в твоей крови разных национальностей».