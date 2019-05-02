Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь. Об этом он рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Видеозапись опубликована на канале шоу в YouTube.

По словам Лазарева, главный спонсор «Евровидения» в этом году — «контора, которая определяет, сколько в твоей крови разных национальностей». Певец также сообщил, что все участники конкурса дали согласие, что в будущем результаты анализов могут быть обнародованы.

«Думаю, это сделано для того, чтобы показать, что мы все едины», — предположил участник.

РБК направил запрос в Европейский вещательный союз.