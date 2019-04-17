Кремль ответил на слова Порошенко о плане саммита в «нормандском формате»

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что уже в начале июня может пройти очередная встреча в «нормандском формате», на которой будет принято решение о вводе в Донбасс миротворцев ООН и разоружении незаконных вооруженных формирований. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского президента таких планов в графике нет, сообщает агентство ТАСС.

Ранее Песков подчеркивал, что Путин в июне не будет участвовать в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Российский президент присутствовал на мероприятиях, посвященных 70-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Тогда прошли первые переговоры в «нормандском формате» по разрешению ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в качестве посредников организовали первую личную встречу лидеров России и Украины после победы Петра Порошенко на президентских выборах.