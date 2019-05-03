В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.

По мнению Фикса, Зеленский «слишком молод и мало пробыл в качестве президента» для таких заявлений. Украину и Россию объединяют многовековая история и борьба против врагов, нападавших на СССР, кроме того, у них общая культура и тесные родственные связи, считает первый вице-спикер крымского парламента.

«Об этом непозволительно забывать и игнорировать никому», — добавил Фикс.

Накануне, 2 мая, Зеленский заявил, что «после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе» из общего у России и Украины остались только 2295 км 400 м государственной границы. Он заявил, что Москва должна вернуть Киеву контроль «над каждым миллиметром границы» прежде чем приступать к поискам «общего».

По словам избранного президента Украины, сейчас отношения между странами нельзя назвать «братскими». В числе аргументов в подтверждение своей позиции он привел прекращение экспорта нефтепродуктов, выдачу российских паспортов жителям Донбасса и «удержание украинцев в плену».