В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе

В трехэтажном административно-производственном здании Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошел пожар, говорится в сообщении местного ГУ МЧС.

Как уточняет ТАСС, речь идет о складе. Площадь возгорания, которое началось в ночь на 3 мая, — 200 кв. м. Изначально пожару был присвоен повышенный уровень сложности, однако впоследствии возгорание локализовали. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

В конце апреля сильный пожар на площади 42 тыс. кв. м произошел на складе сети «Магнит». Его удалось потушить спустя почти двое суток, пострадавших не было. Местные власти отмечали, что пожар мог начаться из-за проводки или из-за возгорания самой продукции.