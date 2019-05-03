Грузия решила выдать возможного заказчика убийства следователя Шишкиной

Тбилисский городской суд постановил экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева — предполагаемого заказчика убийства следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом русской службе Би-би-си сообщил его адвокат Иван Норакидзе.

Юрист отметил, что решение о выдаче Сумбаева будет оспорено в Верховном суде Грузии. «В последнем слове Сумбаев поддержал нашу позицию — его экстрадиция в Россию невозможна, поскольку там массово нарушаются права человека», — подчеркнул Норакидзе.

Сумбаев был задержан в ноябре на улице в Тбилиси. По месту его проживания также проводился обыск. Адвокат семьи Шишкиной Александр Карабанов тогда уточнял РБК, что следствие считает его возможным заказчиком преступления. Два предполагаемых исполнителя убийства были арестованы в начале марта 2019 года.

Шишкину застрелили в октябре 2018 года, официально причины убийства не назывались. Она в том числе расследовала дело о преступном сообществе хакеров, которые заработали 17 млн руб. на фиктивных возвратах билетов РЖД и S7. По данным «Новой газеты», убийство следователя могло быть связано с расследованием о коррупции при продаже билетов на поезда РЖД.