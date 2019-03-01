Маск отправит на МКС названный в честь героини «Чужого» манекен

Манекен, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой», полетит на МКС на корабле Dragon-2 (Crew Dragon) разработки компании Space X, на котором позднее должны отправиться к станции астронавты NASA. Об этом сообщил вице-президент компании Ганс Кенигсманн, передает Business Insider.

По его словам, женский манекен будет облачен в скафандр и оснащен множеством датчиков. «Ее имя Рипли», — сказал Кенигсманн.

По его словам, сначала к МКС было решено отправить манекен, чтобы не подвергать опасности жизни астронавтов, поскольку у корабля могут быть особенности, которые не до конца понятны.

Как заявила изданию представитель NASA Кэтрин Луэдерс, манекен называют «антропоморфическим тестовым устройством». Отмечается, что он будет регистрировать внезапные изменения скорости, которые могут привести к искусственной гравитации или нагрузкам. Из-за них экипаж может потерять сознание или получить травму.