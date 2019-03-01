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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Маск отправит на МКС названный в честь героини «Чужого» манекен

Манекен, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой», полетит на МКС на корабле Dragon-2 (Crew Dragon) разработки компании Space X, на котором позднее должны отправиться к станции астронавты NASA. Об этом сообщил вице-президент компании Ганс Кенигсманн, передает Business Insider.

По его словам, женский манекен будет облачен в скафандр и оснащен множеством датчиков. «Ее имя Рипли», — сказал Кенигсманн.

По его словам, сначала к МКС было решено отправить манекен, чтобы не подвергать опасности жизни астронавтов, поскольку у корабля могут быть особенности, которые не до конца понятны.

Как заявила изданию представитель NASA Кэтрин Луэдерс, манекен называют «антропоморфическим тестовым устройством». Отмечается, что он будет регистрировать внезапные изменения скорости, которые могут привести к искусственной гравитации или нагрузкам. Из-за них экипаж может потерять сознание или получить травму.

Общество
Илон Маск анонсировал срок полета своей ракеты к МКС

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon планируется в субботу, 2 марта, в 2:49 (10:49 мск). Если миссия с манекеном (Demo-1) пройдет удачно, то в апреле SpaceX проведет тестирование системы аварийного прекращения полета. После этого компания запустит пилотируемую миссию Demo-2.

В феврале Reuters писал, что NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в их пилотируемых кораблях. По его данным, аэрокосмическое управление считает, что недостатки могут отразиться на безопасности полетов. В докладе NASA говорится, что у обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем, а SpaceX также упоминается в документе в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж уже находится в капсуле. Представитель SpaceX Джеймс Глисон заявил, что компания разработала «одну из самых безопасных и передовых систем пилотируемых полетов в космос».

Теги: SpaceX, космический корабль, Dragon 2
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