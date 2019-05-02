Пентагон признал гибель 120 мирных жителей в ходе военных операций США

Пентагон сообщил о 120 жертвах военных операций Соединенных Штатов среди мирного населения. Об этом говорится в докладе Минобороны США, опубликованном на сайте ведомства (pdf).

Документ был подготовлен по запросу конгресса. В отчете говорится, что в 2018 году в Ираке и Сирии погибли 42 человека, в Афганистане — 76 мирных жителей, а в Сомали — двое.

При этом ранения в Афганистане получили 58 жителей, а в Сирии и Ираке — семь.

«Хотя жертвы среди гражданского населения являются трагической и неизбежной частью войны, ни одна сила в истории не была более привержена делу ограничения ущерба гражданским лицам, чем военные США», — отмечается в докладе.