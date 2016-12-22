Международная коалиция признала гибель 1114 гражданских в Сирии и Ираке

В результате ударов международной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке погибли 1144 мирных жителя. Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление совместной объединенной оперативной группы.

Подсчеты проводились с августа 2014 года. Как отмечает портал Voice of People, в конце августа число погибших гражданских составляло 1069 человек. С августа 2014 по ноябрь 2017 года коалиция провела 28 562 авианалета в Сирии и Ираке.

По данным сирийской правозащитной организации SNHR, с начала операции коалиции во главе с США в Сирии были убиты 2286 мирных жителей, среди которых 674 ребенка и 504 женщины. Операция началась 23 сентября 2014 года.

В начале июня Пентагон признал, что около 500 гражданских были убиты во время военных операций Соединенных Штатов в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене в 2017 году. При этом еще 169 получили ранения.