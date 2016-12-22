Военные США опровергли гибель мирных жителей при ударе коалиции в Сирии

Коалиция во главе с США в период с 16 по 17 ноября нанесла 19 авиационных ударов по позициям боевиков в районе сирийского города Хаджин, однако жертв среди мирного населения в результате военной операции нет. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

В ведомстве подчеркнули, что многочисленные сообщения о том, что при авиаударах погибли мирные жители являются ложными.

В CENTCOM отметили, что операция была направлена против формирований террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), дислоцированных в долине Евфрата.

В сообщении также говорится, что Совместная объединенная оперативная группа, созданная международной коалицией для борьбы с «Исламским государством», подтвердила, что цели, по которым были нанесены удары, принадлежат исключительно террористам и гражданского присутствия возле них не было.

При этом, как отметило командование, американские военные зафиксировали в этом же районе в общей сложности десять авиаударов, которые не были осуществлены коалицией или ее союзниками.

Днем 17 ноября сирийское агентство SANA сообщило о гибели не менее 40 мирных жителей в результате ударов коалиции во главе с США. По версии агентства, ударам подвергся населенный пункт Аль-Бакаан на юге провинции Дейр-эз-Зор.