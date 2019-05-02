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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора

В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Поступило сообщение о задымлении на мансардном этаже. Сложность в том, что конструкция здания имеет деревянную обрешетку», — сказали в пресс-службе.

Возгорание началось в 15:33 мск. Здание располагается на улице Пожарной в центре города. В тушении принимают участие 36 человек и 11 единиц спецтехники.

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В ведомстве добавили, что пожар локализован на площади 400 кв. м. В здании находились только охранники, они не пострадали. Из помещения вынесли аппаратуру и ценные вещи.

Ранее в Махачкале пожар произошел в оружейном магазине «Арбалет». В результате сдетонировали боеприпасы, а некоторые были повреждены. Площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали.

Теги: Орел, Россельхознадзор, Пожар
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