В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора

В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Поступило сообщение о задымлении на мансардном этаже. Сложность в том, что конструкция здания имеет деревянную обрешетку», — сказали в пресс-службе.

Возгорание началось в 15:33 мск. Здание располагается на улице Пожарной в центре города. В тушении принимают участие 36 человек и 11 единиц спецтехники.

В ведомстве добавили, что пожар локализован на площади 400 кв. м. В здании находились только охранники, они не пострадали. Из помещения вынесли аппаратуру и ценные вещи.