В Махачкале загорелся оружейный магазин

В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Как рассказали в ведомстве, во время пожара сдетонировали боеприпасы. Кроме того, некоторые из них были повреждены из-за высокой температуры.

«Пожар уже ликвидирован на площади 100 кв. м, проводится проливка», — сообщили в министерстве.

На сайте управления МЧС по Дагестану уточняется, что магазин находится на первом этаже офисного здания бывшей гостиницы «Кавказ» по адресу: ул. Коркмасова, 18. К тушению пожара привлекали 70 человек и 22 единиц техники.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.