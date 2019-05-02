В Одессе полицейские задержали девушку с футболкой с символикой СССР

В Одессе полицейские задержали девушку с футболкой с символикой СССР

Полицейские задержали 15-летнюю девушку на Куликовом поле в Одессе. Она пришла на массовое мероприятие в футболке с запрещенной на Украине советской символикой, сообщается на сайте Нацполиции страны.

«Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Там она объяснила, что не догадывалась о том, что изображение на одежде запрещено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские провели с ней разъяснительную работу. В связи с тем, что девушка несовершеннолетняя, ее не привлекли к уголовной ответственности. Однако на ее отца составили административный протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию дочери».

2 мая 2014 года в Одессе прошли столкновения между сторонниками движения «Антимайдан» и активистами «Евромайдана». В результате беспорядков, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек.