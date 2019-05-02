В Одессе усилили охрану порядка в годовщину событий 2 мая 2014 года

В Одессе усилили охрану порядка в годовщину событий 2 мая 2014 года

Кинологи и взрывотехники проверили территорию Куликова поля и Соборной площади в Одессе в годовщину трагедии в Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook. Как сообщает ведомство, на территориях установлены фильтрационные пункты, а движение транспорта на ближайших улицах ограничено.

МВД предупредило жителей города о возможных провокациях и призвало отнестись к ним «с одесским юмором».

Как сообщает «112 Украина», напротив Дома профсоюзов начали собираться люди, чтобы почтить память погибших. В 16:00 в Одессе запланирован митинг траура, также состоится молебен по погибшим.

Накануне замглавы МВД Украины Сергей Яровой предупредил, что на время мероприятий полиция Одессы будет работать в режиме усиленного контроля. За порядком следят около 2,5 тыс. правоохранителей, в том числе военнослужащие Нацгвардии, дежурят пиротехники, пожарные расчеты и пограничники.