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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Одессе усилили охрану порядка в годовщину событий 2 мая 2014 года

Кинологи и взрывотехники проверили территорию Куликова поля и Соборной площади в Одессе в годовщину трагедии в Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook. Как сообщает ведомство, на территориях установлены фильтрационные пункты, а движение транспорта на ближайших улицах ограничено.

МВД предупредило жителей города о возможных провокациях и призвало отнестись к ним «с одесским юмором».

Как сообщает «112 Украина», напротив Дома профсоюзов начали собираться люди, чтобы почтить память погибших. В 16:00 в Одессе запланирован митинг траура, также состоится молебен по погибшим.

Накануне замглавы МВД Украины Сергей Яровой предупредил, что на время мероприятий полиция Одессы будет работать в режиме усиленного контроля. За порядком следят около 2,5 тыс. правоохранителей, в том числе военнослужащие Нацгвардии, дежурят пиротехники, пожарные расчеты и пограничники.

Фотогалерея 
Столкновения после приговора по делу о беспорядках в Одессе. Фоторепортаж

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан». В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, несколько сотен пострадали.
 

Теги: Одесса, дело 2 мая, Дом профсоюзов, Куликово поле
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