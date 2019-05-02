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Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил правительству и своей администрации обеспечить освещение реализации нацпроекта в СМИ, наладить обратную связь с гражданами и следить за общественным мнением.

Президент поручил правительству выделить из бюджета средства на ежегодный форум для молодых деятелей искусства и культуры «Таврида» и одноименный фестиваль, а также на создание и функционирование образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

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Помимо этого кабмин должен разработать правила указания в платежных документах информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами и изучить вопрос разграничения ответственности в сфере обращения ТКО.

Путин также поручил правительству придумать, как привлекать студентов вузов в области архитектуры и строительства к реализации нацпроектов «Наука», «Образование», «Жилье и городская среда», которые направлены на создание объектов инфраструктуры.

Отмечается, что кабмин должен представить предложения о внесении изменений в российское законодательство, чтобы ограничить размещение в многоквартирных домах объектов по торговле и оказанию услуг, которые мешают жильцам.

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Правительство вместе с ЦБ поручили внести изменение в законодательство, чтобы упростить получение разрешительных документов застройщиками при переходе от долевого финансирования строительства к эскроу-счетам.

Путин также поручил кабмину подготовить с региональными властями предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта. При этом они должны использовать передовые отечественные технологии.

От правительства требуется подготовить с акционерным обществом «ДОМ.РФ» предложения по совершенствованию строительства жилья с помощью жилищно-строительных или других кооперативов.

Теги: Владимир Путин, нацпроекты, поручения
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