Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил правительству и своей администрации обеспечить освещение реализации нацпроекта в СМИ, наладить обратную связь с гражданами и следить за общественным мнением.

Президент поручил правительству выделить из бюджета средства на ежегодный форум для молодых деятелей искусства и культуры «Таврида» и одноименный фестиваль, а также на создание и функционирование образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».

Помимо этого кабмин должен разработать правила указания в платежных документах информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами и изучить вопрос разграничения ответственности в сфере обращения ТКО.