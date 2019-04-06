Медведев заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Вице-премьеры и министры будут нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов, сказал глава кабмина. Эффективность работы губернаторов будет оцениваться по перечню, одобренному президиумом Госсовета, отметил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство формирует перечень персональных показателей для вице-премьеров и министров, которые будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы сейчас формируем персональные показатели для вице-премьеров и министров, чтобы у них перед глазами был внятный перечень того, за что они отвечают. То есть не только в целом за развитие той или иной отрасли, как раньше, а каких именно конкретных цифр им нужно достичь. Это личная ответственность на каждом уровне», — заявил премьер.

Говоря о губернаторах, Медведев отметил, что в конце 2018 года президиум Госсовета одобрил перечень показателей для оценки эффективности их работы. К ним относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, общая продолжительность жизни. «У каждой территории своя траектория достижения конкретных целей. А потом сопоставим запланированные результаты с фактическими. Так появится новый рейтинг губернаторов», — подчеркнул Медведев.

В России на нацпроекты выделяется порядка 25,7 трлн руб., в их число входят как федеральные средства и деньги регионов, так и внебюджетные источники. «Мы разработали и утвердили паспорта 76 федеральных проектов, на которые раскладываются нацпроекты и комплексный план. Я уже не говорю о региональных проектах, которых больше 3,5 тыс.», — пояснил премьер.