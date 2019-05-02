В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице. Полицейские задержали стрелявшего, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сегодня в час ночи в полицию поступило сообщение, что в городе Московский на Солнечной улице слышны звуки, похожие на выстрелы», — сказали в пресс-службе.

В главке МВД по Москве добавили, что на место прибыли полицейские. Они установили, что возле площадки для выгула собак между группой людей произошел конфликт, который перерос в потасовку. Впоследствии один из участников принес из дома предположительно помповое ружье и несколько раз выстрелил в своих противников.

В результате четыре человека получили ранения, их отправили в больницу. Троим пострадавшим оказали медпомощь и отпустили, а четвертого госпитализировали.