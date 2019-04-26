В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Мужчина, предположительно, стрелял из травматического пистолета. В результате никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным агентства «Москва», стрельба произошла на Профсоюзной улице. Источник агентства сообщил, что стрелявший находился во внедорожнике Mercedes Gelandewagen, который затем уехал в сторону Московской области.

Накануне, 25 апреля, в Москве около станции «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), сообщается на сайте столичного главка СКР.

