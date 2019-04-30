В Москве в кафе открыли стрельбу

В одном из кафе в столичном районе Новогиреево произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в ведомстве, сообщение о конфликте между посетителями в кафе на Зеленом проспекте поступило в 22:27 мск. «По предварительным данным, установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе него один из мужчин применил травматический пистолет и нанес ранение другому», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские задержали нескольких участников конфликта и доставили их в отделение полиции. «Пострадавший с ранениями, характерными для травматического оружия направлен на госпитализацию. Проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в главке МВД.