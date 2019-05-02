Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Индию, о вспышках свиного гриппа в ряде штатов страны и напомнил о важности вакцинации, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в самом крупном штате — Раджастан на северо-западе Индии по состоянию на конец января зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заболевания, следует из данных Министерства здравоохранения этой страны. Из них 49 завершились летальным исходом, отмечает Роспотребнадзор.

В южном штате Теленгана зафиксировано более 300 случаев свиного гриппа, 13 больных умерли. Заболевания зарегистрированы также в штатах Мадхья-Прадеш, Западная Бенгалия и Орисса, некоторые случаи завершились смертельным исходом.

Как отмечает ведомство, наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка сложилась в штате Махараштра в центре Индии, где с начала года подтвердилось более 1,3 тыс. случаев свиного гриппа.