Пентагон заключил контракт для разработки гиперзвукового оружия

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер и заключила контракт на сумму $63,3 млн с министерством обороны США для развития программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что Raytheon, являющаяся одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для американских войск и их союзников, подписал контракт с управлением перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона.

«Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с существующими системами вооружения», — говорится в сообщении.

В начале февраля стало известно, что Пентагон рассматривает возможность создания новой системы перехвата для защиты от гиперзвукового оружия. По словам директора Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенанта Сэма Гривза, агентство провело анализ доступных для американской армии перехватчиков и возможных альтернатив для гиперзвуковой защиты и пришло к мнению, что можно создать новый вид такого вида оружия.